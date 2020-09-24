Воробьев опроверг экстренное усиление больниц Подмосковья для борьбы с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Московской области остается стабильной — больницы не готовят койки для таких пациентов в экстренном порядке. В медучреждениях есть все необходимое для лечения пациентов. Об этом в эфире «360» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Утром некоторые СМИ сообщили, что в подмосковных больницах вводят усиленный режим по борьбе с СOVID-19. Глава региона подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности.

«Сегодня утром прошла информация, что мы якобы экстренно готовим какое-то избыточное количество коек. Она не соответствует действительности. Но Минздрав действительно мониторит койки под COVID, потому что это специальная, отдельная помощь. И министр отвечает за то, чтобы показатели соблюдались. А показатели — это 50% свободных коек. Поэтому что касается мест в стационарах для тех, кто лечится от коронавируса, — у нас ситуация стабильная. Все необходимое есть: и лекарства все самые современные, и оборудование, и средства индивидуальной защиты, и сами койки», — отметил Воробьев.

Ранее слухи о том, что больницы Московской области вводят усиленный режим по борьбе с COVID-19, опровергли в Минздраве региона. Там отметили, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Московской области остается стабильной.