Подмосковье 31 июля 2023, 14:29 Воробьев: опрос о парках Подмосковья показал большой интерес от жителей Пресс-служба губернатора Московской области

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Летом в Подмосковье впервые прошел большой опрос о благоустройстве парков — участниками стали около 200 тысяч человек, напомнил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, получилось масштабное голосование. Оно поможет преобразить любимые места отдыха жителей.

«Прошел весьма масштабный опрос. Признаться, мы и не думали, что порядка 200 тысяч человек проголосуют и выскажут мнение по поводу того, что бы хотели дополнительно иметь в парках», — рассказал Андрей Воробьев.

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Около 72 тысяч жителей проголосовали на бумажных носителях, а еще 133 тысячи — на портале «Добродел».

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что для такого опроса это «рекордное количество участников», что говорит о повышенном интересе к развитию мест отдыха.

На голосование выдвинули 125 общественных территорий в 60 городских округах Подмосковья. Теперь мнения жителей лягут в основу будущих преобразований.

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