Воробьев обсудил с механизаторами начало посевной и перспективы урожая в Подмосковье

В Московской области стартовала посевная кампания. В этом году в оборот будет введено 570 тысяч гектаров посевных площадей, что на 5% больше, чем в прошлом году. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сегодня встретился с механизаторами, которые работают на одном из полей в Луховицах. Сейчас там идет работа по подкормке почвы минеральными удобрениями.

«Хочу сказать спасибо за вашу работу, ребята. Мне очень приятно сегодня здесь находиться. У нас посевная начинается. Конечно, холодно, но знатоки говорят, и дай Бог, чтобы они не ошибались, — цыплят по осени считают, урожай должен быть неплохой», — сказал глава региона, обращаясь к рабочим.

Источник фото: телеканал «360»

О работах на поле губернатору рассказал генеральный директор ООО «ТуламашАгро» Александр Жоров. Эта компания является крупнейшим растениеводческим предприятием Московской области. Она занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур, овцеводством, приемкой и хранением готовой продукции для последующей реализации.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо этого, Андрей Воробьев отправился в дилерский центр ООО «СтронгТехник», чтобы осмотреть сельскохозяйственную технику и навесное оборудование. Там губернатор пообщался со студентами-практикантами Луховицкого аграрно-промышленного техникума, которые приходят на это предприятие, чтобы пройти практику и научиться обслуживать сельскохозяйственную технику. Среди молодых людей — будущие инженеры и механизаторы. Практика длится два месяца.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор отметил, что сейчас очень важна подготовка квалифицированных кадров. Сейчас В Московской области 18 колледжей и техникумов готовят специалистов в сельском хозяйстве.

«Обучаются почти 3,9 тысячи студентов. Нужно работать и быть на волне. Для нас, для страны сельское хозяйство очень важно. Приятно здесь видеть молодых и образованных ребят», — сказал он.

Один из студентов рассказал Воробьеву, что вся техника здесь современная. То, что они изучают в теории, здесь отрабатывают на практике, а без этого никак не стать первоклассными специалистом.

«По специальности „Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования“ мне учиться еще год. Все двери открыты, я буду выбирать, но сельское хозяйство — это мой приоритет», — поделился молодой человек.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор Подмосковья выразил особую благодарность сотрудникам компании, которые становятся наставниками студентов. Он отметил, что без умелого наставничества результаты обучения и получения практических навыков могут быть гораздо ниже, поэтому это имеет огромное значение.

Очень важно, что вы есть, для молодых ребят. Без мастеров, наставников, какое бы образование мы ни хотели дать в колледжах, оно не работает. Поэтому спасибо вам Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Строительство дилерского центра «СтронгТехник» в Луховицах началось в октябре 2019 года. Сейчас в центре работают 50 сотрудников, в планах — создать дополнительно 10 рабочих мест.

На территории центра есть ремонтная зона, где можно сделать компьютерную диагностику оборудования, получить техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт техники всех уровней сложности. Здесь же есть мойка для крупногабаритной техники. Для оперативного проведения работ в полевых условиях в центре сформировали 18 технически оснащенных выездных бригад.

Источник фото: телеканал «360»

В начале апреля губернатор Московской области встретился с сельхозпроизводителями региона. Воробьев подчеркнул, что сельское хозяйство напрямую связано с продовольственной безопасностью нашей страны. Глава региона подчеркнул, что Подмосковье хочет помочь сельхозтоваропроизводителям освоить новые земли.

Для этого были введены новые меры поддержки и программы. Среди них — аренда земли за 1 рубль. Для этого отобрали 253 участка в 38 округах под проекты импортозамещения. Еще одна программа — «Подмосковные 10 гектаров». Кроме того, есть субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам, была увеличена погектарная поддержка.