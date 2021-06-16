16 июня 2021, 15:13
Воробьев обсудил важные для Подмосковья вопросы с Мишустиным
Председатель правительства Михаил Мишустин 16 июня провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщили на сайте правительства России.
Михаил Мишустин и Андрей Воробьев обсудили ряд важных вопросов. В их числе — социально-экономическое развитие Московской области, борьба с коронавирусом, а также выполнение поручений президента. Речь идет о ситуации с решением в Подмосковье проблем обманутых дольщиков и вопросов экологии.
Источник фото: телеканал «360»