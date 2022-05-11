Воробьев обсудил со школьниками пути развития олимпиадного движения в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался по видеосвязи со школьниками, победившими на Всероссийской олимпиаде. Регион в этом году впервые вышел на второе место в общекомандном зачете.

«Сегодня важную тему обсуждаем. Вы серьезную лепту внесли в эту работу. Поделитесь, что нужно сделать, чтобы в это движение вовлечь большее количество ребят», — сказал губернатор, обращаясь к школьникам.

Один из молодых людей, по имени Егор, указал на то, что очень важно информирование. По его мнению, многие талантливые ученики не знают об олимпиадах на школьном уровне. Чем больше будет вовлеченность ребят в соревнование в школе, тем более высокий результат можно будет потом закрепить на региональном и заключительном этапах олимпиад.

Еще один школьник, Всеволод, рассказал, что учится в лицее № 1 в Домодедове.

«На мой взгляд, безусловно, важно развивать олимпиадное движение и проводить большую просветительскую работу среди школьников. То есть у ребят должно быть понимание, зачем они участвуют в олимпиадах, что им это может дать. И в целом нужно стремиться, чтобы как можно у большего количества ребят были достойные знания по самым разным предметам. А уже из тех, у кого есть энтузиазм, особый интерес к той или иной сфере, они должны свои силы обязательно пробовать в олимпиадах. Да, это непростое, тяжелое занятие, но у нас в Московской области и вообще в России, на мой взгляд, у большого числа ребят есть таланты, которые они могут развить и проявить на Всероссийской олимпиаде школьников», — сказал молодой человек.

Источник фото: телеканал «360»

С точкой зрения школьников-победителей согласились подключившиеся по видеосвязи главы Реутова и Балашихи. Глава Реутова Станислав Каторов сообщил, что у них в городском округе пока только один победить во Всероссийской олимпиаде, но есть понимание, как нужно улучшать работу по подготовке учеников, созданы кружковые олимпиадные движения.

Глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что городской округ в этом году на 11-м месте по призерам.

«Этой темой занимаемся системно. Согласен с тем, о чем сказали ребята. Важно популяризировать олимпиадное движение. В Балашихе мы четыре года назад создали центр олимпиадной подготовки. На его базе мы собираем талантливых ребят. Их готовим вне зависимости от того, в какой школе они обучаются. Они получают лучшие знания, занимаются с лучшими преподавателями. И системно увеличиваем количество учащихся, которые участвуют в региональном этапе и всероссийском этапе олимпиады. У нас в этом году участвовали 550 человек. В региональном этапе практически 60% стали призерами и победителями — и дальше были отобраны участники федерального этапа», — рассказал Юров.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор также согласился с мнением о том, что школьников нужно увлекать и вызывать у них интерес и желание участвовать в олимпиадах.

«Очень важно увлечь, а не заставить. Наша задача — увлечь, показать мотивацию, стимулы и знаки внимания, поддержку оказать. Качество образования — важнейший фундамент успеха для наших детей, поэтому мы так подробно обсуждаем разные темы образования. Не для того, чтобы свои амбиции тешить, а для того, чтобы в каждой школе ребенок мог претендовать на самые лучшие вузы, на востребованность в этой жизни», — подчеркнул Воробьев.

Он поблагодарил преподавателей и школьников, которые подключились к заседанию.

«Мы не можем попросить вас остаться еще на пару-тройку лет как участников, но мы можем попросить, чтобы вы не оставляли нас, а тоже переживали и вовлекали ребят в то, что удалось вам в юном возрасте с очень заметным успехом», — сказал губернатор.