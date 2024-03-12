Подмосковье 12 марта 2024, 21:44 Воробьев обсудил с управдомами модернизацию котельных и теплосетей в Королеве Воробьев: реконструкцию котельной 3А в Королеве начнут в этом году Пресс-служба губернатора Московской области

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Проведение отопительного сезона и ситуацию с теплоснабжением вынесли на повестку встречи управдомами в микрорайоне Юбилейный городского округа Королев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Президент поручил запустить большую программу по строительству и ремонту систем ЖКХ. Мы в Подмосковье эту работу также усиливаем», — указал глава региона.

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По словам Воробьева, в Юбилейном остро стоит вопрос по котельной 3А. Она питает большую часть микрорайона — 90 домов, где живет 20 тысяч человек, и 18 соцобъектов.

Котельную построили в 1985 году. Сейчас ей требуется реконструкция и замена устаревшего оборудования. Последняя авария здесь была 10 января, уточнил губернатор. Тогда из-за скачка электричества произошел сбой на котле. Пришлось переключиться на резервный.

«Хочу поблагодарить всех, кто работает на котельной — быстро, качественно восстановили котел. <…> У нас продолжается реализация большой программы модернизации котельных и сетей в каждом городском округе. В частности, в Королеве будет инвестировано порядка 2,8 миллиарда рублей», — добавил он.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

В 2024 году, продолжил губернатор, в микрорайоне капитально отремонтируют линии центрального отопления между котельными 77 и 3А. Всего планируется заменить порядка 18 километров сетей, капитально отремонтировать водоводы, питающие котельные. Программа модернизации рассчитана до 2027 года.

«А саму котельную 3А мы реконструируем и заменим все оборудование на новое и современное», — указал глава региона.

Помимо этого, на объекте установят новые мощные котлы отечественного производства. Масштабные работы начнут в этом году. Их окончание планируется в 2026-м.

«Также в числе первоочередных проблемные котельные „Самаровка“ и „Текстильщик“», — заключил Воробьев.