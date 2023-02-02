Подмосковье 02 февраля 2023, 08:43 Воробьев обсудил с участниками СВО вопросы поддержки их семей в Подмосковье

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Подмосковье продолжит оказывать поддержку семьям участников спецоперации. С близкими военных находятся в постоянном контакте, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с бойцами 21-й бригады оперативного назначения войск национальной гвардии России в городском округе Пушкино.

«Когда приезжаешь что в спецназ, сюда, что в 45-ю бригаду, что в другие подразделения, ребята чаще всего задают вопросы, заботясь о ком-то другом, не о себе. О своих сослуживцах, о ветеранах, о семьях», — пояснил губернатор.

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Воробьев подчеркнул, что эти переживания абсолютно понятны, потому что выполняя боевые задачи, военнослужащие хотят быть уверены в том, что их семьи дома обеспечены всем необходимым. Он отметил, что общался с женами бойцов, чтобы знать об их нуждах и проблемах.

«И после нашей встречи я попросил тоже, чтобы подошли супруги, чтобы вопросы задали. Вы люди скромные, военные. Может быть, чего-то не спросите, а у них ограничений никаких нет. Приняли различные выплаты — вы про них знаете», — добавил глава региона.

Губернатор добавил, что к каждому человеку, каждой семье стараются найти индивидуальный подход, потому что запросы и сложности у всех отличаются.

«Кто-то просит дополнительно о проезде бесплатном, питание в школах бесплатное. Не потому, что вы не можете заплатить, — вы все можете», — перечислил Воробьев.