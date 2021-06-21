Воробьев объявил о старте программы догазификации в Подмосковье

Программа догазификации, о которой объявил президент Владимир Путин, начинается в Московской области. О старте объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами региона.

«Сегодня мы даем старт очень мощной и заметной программе догазификации. Догазификация — это значит населенный пункт, к которому подведен газ, уже по нашей программе будет доставлен [газ] до каждого дома, до домов всех тех, кто изъявит желание», — сказал Воробьев.

Он отметил, что за эту программу в Подмосковье отвечают региональное Минэнерго и «Мособлгаз».

«У нас 300 тысяч человек в программе догазификации должны в течение следующих 1,5 года получить эту услугу. Жизнь с газом и без газа, с дорогой и без дороги — это огромная разница», — подчеркнул губернатор.

Владимир Путин в июне подписал закон о бесплатной газификации в России. Газ будут бесплатно подводить к границам участков, но дальше — на территории — за работу будет платить уже владелец дома. Планируется, что к 2030 году газификация в РФ должна достигнуть 82,9%.