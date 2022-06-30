Воробьев объявил о старте приема заявок на гранты для предприятий Подмосковья

Подмосковье открыло прием заявок на грантовую поддержку предприятий. Они смогут субсидировать процентную ставку по кредитам. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, это снизит долговую нагрузку на компании, берущие займы на модернизацию.

Заявки принимают до 6 июля. Подать их можно онлайн на сайте Фонда развития промышленности Подмосковья.

Субсидии, гранты, льготные займы, аренда земли за один рубль — это только часть мер поддержки в Подмосковье Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, многие предприятия берут займы, чтобы отремонтировать производственные помещения, приобрести новое оборудование и не только.

«Мы все понимаем, как сейчас важно поддержать бизнес — тех, кто производит разную продукцию и делает это качественно. <…> Гранты, которые мы предоставим бизнесу, позволят снизить долговую нагрузку», — подчеркнул Воробьев.

Для получения гранта компания должна работать не менее двух лет и быть зарегистрированной в Московской области.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что сумма взятого кредита должна быть от 10 до 250 миллионов рублей.

По нашим оценкам, эта программа позволит компаниям привлечь около трех с половиной или четырех миллиардов рублей льготных кредитов Екатерина Зиновьева.

Подробности доступны на портале Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.