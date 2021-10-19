Воробьев объявил о росте числа посетителей поликлиник Подмосковья до 210 тысяч человек

Из-за совпадения заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Московской области выросла нагрузка на поликлиники. На прошлой неделе число посетителей поликлиник региона выросло до 210 тысяч человек. Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства Подмосковья.

«Я как-то говорил на одном из совещаний, что в поликлиники к нам приходят 120 тысяч человек, а госпитализируются три тысячи. Так вот на прошлой неделе в поликлиники приходили до 210 тысяч человек», — сказал Андрей Воробьев.

Цифры по выявляемым случаям заражения коронавирусом сейчас рекордные, отметил глава Подмосковья. Но кроме ковида есть и пик заболеваемости ОРВИ, указал он. И вирусная простуда добавляет дополнительные хлопоты.

«Мы понимаем, какая нагрузка идет на систему здравоохранения. Мы дополнительно разворачиваем койки», — сообщил губернатор.

Воробьев отметил, что большинство пациентов на койках и на ИВЛ — люди старше 60 лет и невакцинированные.

«К сожалению, мы в очередной раз должны сказать, что все те, кто не привит и в возрасте 60+, рискуют жизнью очень заметно», — заявил он.

Те, кто сделал прививку, в абсолютном большинстве переносят заболевание легко, подчеркнул Воробьев.

«Поэтому наша задача — не уставать говорить о том, что прививка спасает жизнь», — напомнил губернатор.

Воробьев ранее в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что Московская область стала одним из лидеров по вакцинации от коронавируса в стране.