Воробьев объявил о кадровых перестановках в округах и правительстве Подмосковья
Губернатор Подмосковья Воробьев назначил новых глав нескольких округов в регионе
В правительстве Московской области и нескольких городских округах произошли кадровые перестановки. О них объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с министрами и главами округов.
Воробьев отметил, что после больших региональных и федеральных выборов такие перестановки были очевидны. В частности, Министерство спорта Московской области теперь будет возглавлять Дмитрий Абаренов.
Губернатор напомнил, что он уже ранее работал в этой сфере, причем на разных территориях, и коллеги с ним уже хорошо знакомы.
«Здесь обращаю внимание на доступность, на массовый спорт, на активную коммуникацию с сообществами различными. Прошу вас, как и прежде, быть очень активным в этих общениях, обсуждениях», — сказал Воробьев.
Он подчеркнул, что одна из важных задач состоит в том, чтобы все спортивные объекты в области были безопасны, удобны, чтобы они работали.
«Вы знаете, что большое количество школьных стадионов запускаем в оборот, это уже дает свой результат. И жители к этому относятся позитивно. Почему? Потому что там можно проводить время. Я сам наблюдаю периодически по видеокамерам, насколько активно проходит общение», — добавил губернатор.
Главой Ленинского городского округа станет Алексей Спасский. По словам губернатора, он знает территорию на 100%.
«Спасский Алексей Петрович хорошо нам известный находится уже в Ленинском городском округе. Алексей Петрович, проблемы вам хорошо известны. Вы знаете и любите эту территорию», — обратился к нему Воробьев.
Он также отметил активное строительство инфраструктуры, дорог в этом городском округе. По его словам, тема благоустройства востребована и в новых микрорайонах, и в старом городе — в Видном. В связи с этим губернатор попросил нового главу округа показывать хорошие результаты работы на этой должности.
Игорь Трифонов возглавит Королев. С 2014 года он работал в муниципалитете на должности заместителя руководителя администрации и заместителя главы. Должность главы округа ранее занимал Александр Ходырев. Он теперь будет работать руководителем Совета депутатов.
«Соответственно, всю эту школу, наработки и стиль вы знаете, Игорь Владимирович. У нас с вами разговор состоялся. <…> Вся ответственность лежит на ваших плечах. Человек вы уже опытный. Знаете, что муниципальная служба — это сложное дело, но очень благодарное, потому что ты видишь, как можешь поменять город, как можешь решить проблемы людей», — добавил губернатор.
Александр Гречищев стал временно исполняющим полномочия главы Коломенского городского округа. Ранее он возглавлял Егорьевск. Воробьев отметил, что Гречищеву удалось многое сделать в этом непростом муниципалитете.
Егорьевским городским округом будет руководить Дмитрий Викулов.
«Дмитрий Викторович, вы человек, который давно работает в системе. Все наши подходы вам известны. Но теперь вы руководитель территории. И я очень рассчитываю, что с вашим приходом какие-то новые подходы, интересные решения мы увидим на вверенной вам территории», — заключил Воробьев.