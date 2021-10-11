Воробьев объявил о кадровых перестановках в округах и правительстве Подмосковья

В правительстве Московской области и нескольких городских округах произошли кадровые перестановки. О них объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с министрами и главами округов.

Воробьев отметил, что после больших региональных и федеральных выборов такие перестановки были очевидны. В частности, Министерство спорта Московской области теперь будет возглавлять Дмитрий Абаренов.

Губернатор напомнил, что он уже ранее работал в этой сфере, причем на разных территориях, и коллеги с ним уже хорошо знакомы.

«Здесь обращаю внимание на доступность, на массовый спорт, на активную коммуникацию с сообществами различными. Прошу вас, как и прежде, быть очень активным в этих общениях, обсуждениях», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что одна из важных задач состоит в том, чтобы все спортивные объекты в области были безопасны, удобны, чтобы они работали.

«Вы знаете, что большое количество школьных стадионов запускаем в оборот, это уже дает свой результат. И жители к этому относятся позитивно. Почему? Потому что там можно проводить время. Я сам наблюдаю периодически по видеокамерам, насколько активно проходит общение», — добавил губернатор.

Главой Ленинского городского округа станет Алексей Спасский. По словам губернатора, он знает территорию на 100%.

«Спасский Алексей Петрович хорошо нам известный находится уже в Ленинском городском округе. Алексей Петрович, проблемы вам хорошо известны. Вы знаете и любите эту территорию», — обратился к нему Воробьев.

Он также отметил активное строительство инфраструктуры, дорог в этом городском округе. По его словам, тема благоустройства востребована и в новых микрорайонах, и в старом городе — в Видном. В связи с этим губернатор попросил нового главу округа показывать хорошие результаты работы на этой должности.

Игорь Трифонов возглавит Королев. С 2014 года он работал в муниципалитете на должности заместителя руководителя администрации и заместителя главы. Должность главы округа ранее занимал Александр Ходырев. Он теперь будет работать руководителем Совета депутатов.

«Соответственно, всю эту школу, наработки и стиль вы знаете, Игорь Владимирович. У нас с вами разговор состоялся. <…> Вся ответственность лежит на ваших плечах. Человек вы уже опытный. Знаете, что муниципальная служба — это сложное дело, но очень благодарное, потому что ты видишь, как можешь поменять город, как можешь решить проблемы людей», — добавил губернатор.

Александр Гречищев стал временно исполняющим полномочия главы Коломенского городского округа. Ранее он возглавлял Егорьевск. Воробьев отметил, что Гречищеву удалось многое сделать в этом непростом муниципалитете.

Егорьевским городским округом будет руководить Дмитрий Викулов.

«Дмитрий Викторович, вы человек, который давно работает в системе. Все наши подходы вам известны. Но теперь вы руководитель территории. И я очень рассчитываю, что с вашим приходом какие-то новые подходы, интересные решения мы увидим на вверенной вам территории», — заключил Воробьев.