Воробьев объяснил ценность парка «Патриот»

Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот», созданный по идее министра обороны РФ Сергея Шойгу в Московской области, крайне важен. Об этом губернатор Андрей Воробьев сказал в эфире телеканала «Звезда».

«Инженеры, которые делают вооружение, могут представлять свои изделия. Это, конечно, очень важно для каждого человека. Он (Шойгу — прим. ред.) такую возможность дал, создав парк „Патриот“», — сказал Воробьев.

Кроме того, важно сохранять память о Великой Отечественной войне и героических поступках предков, напомнил Воробьев. И это удается делать благодаря «Дороге Памяти» в парке «Патриот», созданной по инициативе министра обороны.

Шойгу и Воробьев дали старт строительству парка «Патриот» в июне 2014 года. В честь 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне на народные пожертвования там построили Патриарший собор во имя воскресения Христова — Главный храм Вооруженных Сил РФ. Его высота вместе с крестом достигает 96 метров.

Длина галереи «Дорога памяти» — 1418 шагов, что равняется дням ВОВ. В ней представлены данные о более 33 миллионах участников войны. Храм возвели на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей и всех неравнодушных граждан, организаций. В залах расставлены исторические экспонаты военных времен, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев.