Воробьев объяснил, почему в школах Подмосковья не будет массовой дистанционки

Школы Подмосковья в пандемию решили не закрывать, чтобы дети не потеряли учебный год. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев во время эфира на «360».

В Подмосковье 1,5 тысячи школ. Бывают случаи, когда кто-то из учеников или учителей заболевает, поэтому учреждение полностью или частично переходит на карантин и появляется дистанционное обучение. Однако Московская область старается как можно больше школ оставить на очном обучении.

«Но мы все-таки по просьбе наших мам, но и пап тоже максимально оставляем возможность очного обучения. У нас работают фильтры, директора очень добросовестно следят за состоянием здоровья каждого ученика. Плюс мы всем родителям дали возможность: если есть беспокойство, если живут бабушки и дедушки, ребенка можно оставить дома. У всех разная ситуация, время тревожное», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что самая большая нагрузка легла на две группы людей: это врачи и учителя. Власти Подмосковья приняли решение не закрывать школы, оставить ребят учиться, чтобы они не потеряли учебный год.

И сейчас рубить с плеча и говорить: «Все на дистанс или все в школу» — было бы неправильно. У каждого своя ситуация Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

В то же время некоторые учебные заведения все же решили перевести на дистанционное обучение: колледжи и вузы. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что, несмотря на все меры, ситуация с коронавирусом все равно остается сложной, хоть и контролируемой.

По словам министра, в учреждениях, где кто-то заболел, тут же вводят дистанционное обучение и двухнедельный карантин. Пока полностью закрыты только четыре школы. Каклюгина привела статистику, согласно которой в Подмосковье болеют около 900 человек, из которых 45 страдают от COVID-19.

Бывали ситуации, когда заболевали учителя и некому было вести уроки. Но школы справились и с этой проблемой. Если нет возможности заменить преподавателя, вводится дистанционное обучение, чтобы одновременно училось несколько классов. Например, с пятого по восьмой. Благодаря этому получается сохранить учебный процесс.