Воробьев объяснил, почему Москва и Подмосковье не принимают решения об ограничениях одновременно

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил, почему на осеннем этапе пандемии коронавируса Москва и Подмосковье не принимают решения синхронно, как это было весной. Соответствующее заявление он сделал в эфире радио «Эхо Москвы».

«Существует такое понятие — волна. Москва первой приняла удар, мы идем чуть сзади. Казалось бы, границы нет, но мы на 10-12 дней сзади. Мы имеем другую плотность населения. Серебряные пруды нельзя сравнивать с Патриаршими прудами. Поэтому действуем согласованно, но вместе с тем в каждом нашем действии есть региональная специфика. Не случайно президент нам говорит: „Думайте головой, прежде чем принимать какие-то решения“», — пояснил он.

Глава региона отметил, что сейчас уже понятно, как вирус действует и развивается. Плюс для принятия решений о новых ограничениях помогает накопленный весной опыт.

Новые ограничения в Московской области начнут действовать с 11 ноября. Жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями отправили на самоизоляцию. Для того, чтобы граждане соблюдали эту норму им заблокировали социальные карты для поездок на транспорте. Это ограничение продлится до 29 ноября.

Губернатор Андрей Воробьев пояснил, что на такой шаг власти Подмосковья пошли, так как эти категории граждан более всех подвержены заражению и само заболевание протекает у них очень тяжело.

Также с 11 ноября для перевозки врачей используют автомобили учреждений социального обслуживания, а волонтеры получат право на бесплатный проезд на общественном транспорте.

С 16 по 29 ноября на дистанционное обучение уйдут школьники и студенты. Их транспортные карты также заблокируют.

Центры занятости населения и управления социальной защиты будут вести только по предварительной записи. А полустационарные отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов организаций социального обслуживания региона приостановят свою работу.