«Готовы к работе». Воробьев — о завершении ремонта в роддоме Красногорска
Воробьев рассказал о готовности роддома в Красногорске к открытию после ремонта
Красногорский роддом откроют после капитального ремонта 15 июля. Акушерское отделение построили еще в 1982 году, и со временем оно обветшало. Теперь его обновили, сделав все по современным стандартам, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что здесь будут проводить не только плановые, но и экстренные операции. Это единственный в Красногорске центр родовспоможения.
В Красногорске огромная территория, и этот роддом здесь нуждался в модернизации. То, что мы сегодня видим, соответствует самым современным стандартам
Андрей Воробьев.
Старый роддом стал современным акушерским стационаром на 99 коек. Здесь обустроили места для реанимации и лечения патологий новорожденных.
«Команда врачей набрана, уже готова к работе — это ключевое. Я желаю вам успехов», — сказал губернатор.
В роддоме завершилась полная перепланировка. Количество родильных залов выросло с шести до 11. Увеличили число коек и операционных.
Роддом закрыли на ремонт в марте прошлого года. Пациенток тогда перевели в Химки, Одинцово, Балашиху, Наро-Фоминск и МОНИИАГ в Москве.
Что еще изменилось?
Здесь появились палаты на одно-три места с санузлом. Раньше в одной комнате до пяти женщин размещались в, а душ и туалет были на этаже.
Как рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Красногорской больницы № 1 Дмитрий Кудин, благодаря ремонту появилось реанимационное отделение.
«Оно организовано с нуля. До этого отделения реанимации не было. Теперь все женщины смогут проходить через отделение реанимации в предоперационном периоде подготовки и под наблюдением в послеоперационном», — объяснил он.
Кудин добавил, что в роддоме начнет работать круглосуточный реанимационный пост с врачами и средним персоналом.
Создана уникальная система для мониторинга жизненно важных функций. В режиме онлайн передаются все параметры давления, частоты сердечных сокращений и так далее
Дмитрий Кудин.
На первом этаже разместили приемное отделение, экстренный родильный зал. На третьем — детское отделение неонатологии и реанимации новорожденных, на четвертом — реанимацию и операционную.
Роддом станет практически новым стационаром — от старого фонда останутся только фундамент и несущие конструкции. На сегодняшний день работу завершили уже на 99%.