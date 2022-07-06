Красногорский роддом откроют после капитального ремонта 15 июля. Акушерское отделение построили еще в 1982 году, и со временем оно обветшало. Теперь его обновили, сделав все по современным стандартам, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что здесь будут проводить не только плановые, но и экстренные операции. Это единственный в Красногорске центр родовспоможения.

В Красногорске огромная территория, и этот роддом здесь нуждался в модернизации. То, что мы сегодня видим, соответствует самым современным стандартам Андрей Воробьев.

Старый роддом стал современным акушерским стационаром на 99 коек. Здесь обустроили места для реанимации и лечения патологий новорожденных.

«Команда врачей набрана, уже готова к работе — это ключевое. Я желаю вам успехов», — сказал губернатор.

В роддоме завершилась полная перепланировка. Количество родильных залов выросло с шести до 11. Увеличили число коек и операционных.

Роддом закрыли на ремонт в марте прошлого года. Пациенток тогда перевели в Химки, Одинцово, Балашиху, Наро-Фоминск и МОНИИАГ в Москве.

Что еще изменилось?

Здесь появились палаты на одно-три места с санузлом. Раньше в одной комнате до пяти женщин размещались в, а душ и туалет были на этаже.

Как рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Красногорской больницы № 1 Дмитрий Кудин, благодаря ремонту появилось реанимационное отделение.

«Оно организовано с нуля. До этого отделения реанимации не было. Теперь все женщины смогут проходить через отделение реанимации в предоперационном периоде подготовки и под наблюдением в послеоперационном», — объяснил он.

Кудин добавил, что в роддоме начнет работать круглосуточный реанимационный пост с врачами и средним персоналом.

Создана уникальная система для мониторинга жизненно важных функций. В режиме онлайн передаются все параметры давления, частоты сердечных сокращений и так далее Дмитрий Кудин.

На первом этаже разместили приемное отделение, экстренный родильный зал. На третьем — детское отделение неонатологии и реанимации новорожденных, на четвертом — реанимацию и операционную.

Роддом станет практически новым стационаром — от старого фонда останутся только фундамент и несущие конструкции. На сегодняшний день работу завершили уже на 99%.