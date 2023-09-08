Важное 08 сентября 2023, 15:52 «Раньше был тупик». Андрей Воробьев — об открытии нового путепровода в Люберцах Андрей Воробьев проверил движение по новому путепроводу на Октябрьском проспекте Пресс-служба губернатора Московской области

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Новый путепровод открыли на Октябрьском проспекте в Люберцах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что жители его очень ждали, поскольку в этом месте раньше «был тупик — самое узкое место». Теперь дорогу расширили, она выходит сразу к двум станциям метро.

Октябрьский проспект соединяет МКАД, Егорьевское и Рязанское шоссе. Он ведет к станциям метро «Косино» и «Лермонтовский проспект», к Комсомольскому проспекту.

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Крупная реконструкция дороги началась почти четыре года назад. Проект включает в себя пять этапов, но задача одна — разгрузить сложное дорожное направление. Каждый день проспект пропускает через себя свыше 45 тысяч машин.

Сегодня мы проехали по новому путепроводу. Строили несколько лет, много коммуникаций. Жители очень ждали, потому что он с Егорьевкой пересекается. Это был такой тупик, самое узкое место. Мы „расшили“ его. Андрей Воробьев

Губернатор подчеркнул, что после стройки все участки и прилегающие к ним территории облагородят. Пока что завершается первый этап реконструкции из пяти.

«Спасибо нашим строителям, но еще я хочу поблагодарить вас за поддержку. Всегда приятно, когда люди чувствуют, как влияет на качество жизни то, что мы сделали», — добавил Андрей Воробьев.

Что уже изменилось?

На первом этапе расширяют самый сложный участок — от улицы Власова до путепровода через железную дорогу с поворотом на Волковскую улицу. Новый путепровод между перекрестками с улицами Красной и Смирновской — его часть.

Первый этап выполнили уже на 80%. Вскоре водители смогут экономить в пути от 30 минут до 1,5 часа.

Сейчас идет строительство подземного пешеходного перехода на перекрестке с Красной улицей. Его закончим до конца года. Андрей Воробьев

Он добавил, что еще один будет на улице Смирновской. Его откроют в первом полугодии 2024-го.

Количество полос на Октябрьском путепроводе уже увеличили с четырех до десяти с учетом дублеров. Появились новые светофоры и автобусные остановки.

После завершения всех этапов пропускная способность проспекта увеличится с 58 тысяч до 115 тысяч автомобилей в сутки.

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