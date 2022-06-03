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    03 июня 2022, 12:51

    «Обращения — руководство к действию». Андрей Воробьев рассказал об обратной связи с жителями Подмосковья

    Андрей Воробьев назвал обращения жителей Подмосковья прямым руководством к действию

    Анастасия Аброськина

    Обращения жителей — это прямое руководство к действию, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, в регионе провели большую работу для того, чтобы каждую жалобу людей передавали в нужные руки и доводили до профильных министерств.

    «Обращения — руководство к действию». Андрей Воробьев рассказал об обратной связи с жителями Подмосковья | Изображение 1

    Глава Подмосковья провел аналогию между министерствами и школьным классом.

    «Если образно объяснить, представьте школьный класс. Вот по закону каждое министерство на последней парте имеет отдел по обращению граждан. Но мы с последней парты убрали на первую парту этот отдел и поставили его во главе работы того или иного министерства», — объяснил Андрей Воробьев.

    Об этом он рассказал на Форуме решения социальных задач. Губернатор подчеркнул, что обратная связь — необходимый элемент совершенствования любой системы.

    Представляете, если каждый из нас будет замалчивать правду, находясь на важном направлении работы, и просто не владеть информацией. Для нас каждый рейтинг и каждое обращение — это принципиальное руководство к действию

    Андрей Воробьев.

    Он объяснил, что есть два формата работы: стратегическая и оперативная. Акцентирование внимания на обращениях от жителей относится ко второму из них.

    При этом под стратегической работой, которая ведется вместе с оперативной, подразумевается строительство, создание школ, детских садов, магистралей и так далее.

    «Обращения — руководство к действию». Андрей Воробьев рассказал об обратной связи с жителями Подмосковья | Изображение 2

    «Это же как нужно человека допечь, чтобы он писал жалобы, — раньше думали мы. Но потом мы увидели другую тенденцию: люди начали участвовать в управлении», — отметил Воробьев.

    В качестве примера от привел голосование о качестве питания в школах. В последнюю пятницу каждой четверти сами дети и их родители оценивают еду в столовых. Проголосовать можно на «Школьном портале».

    «И ты видишь результат. Питание бесплатное, но какой толк, что оно бесплатное, если ты недоволен. Если оно бесплатное и ты еще им доволен — вот задача. То же самое, кстати, с ямами и так далее», — уточнил губернатор.

    Он напомнил, что для отработки жалоб есть Центр управления регионом. Каждый министр закреплен за своим блоком.

    И мы стараемся работать над жалобами, над обратной коммуникацией. Но ее много никогда не бывает, потому что информационный век — чем дальше, тем больше

    Андрей Воробьев.

    Также он поблагодарил Агентство стратегических инициатив за тесное сотрудничество для решения важных социальных задач.