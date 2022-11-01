Важное 01 ноября 2022, 18:14 «Смогут получать лечение и обучаться профессиям». Воробьев — о центре реабилитации слепоглухих в Сергиевом Посаде Воробьев назвал срок открытия центра реабилитации слепоглухих в Сергиевом Посаде

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Уникальный для России центр реабилитации слепоглухих заработает в Сергиевом Посаде в 2023 году. Здесь смогут жить и осваивать профессии 100 человек со всей страны, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Современный центр с бассейном, спортивным залом, местами для отдыха и мастерскими готов уже почти наполовину.

Здесь позаботятся об адаптации людей с нарушениями зрения и слуха в возрасте от 18 до 35 лет.

Реабилитационный комплекс построят рядом с интернатом, где реализуется самая большая программа в Европе по обучению слепоглухих.

Губернатор, навестив детей оттуда, рассказал, что новый центр поможет выпускникам адаптироваться к жизни.

Бывают случаи, когда выпускникам нужны помощь и реабилитация в более позднем возрасте. Поэтому в 2021 году началось строительство первого в нашей стране центра сопровождения воспитанников Андрей Воробьев

Внутренний двор комплексно благоустроят — предусмотрят все удобства, включая места для отдыха и прогулок.

Центр реабилитации будет состоять из трех двухэтажных жилых комплексов и корпуса с бассейном, мастерскими, кабинетами врачей.

«Около 100 ребят смогут здесь жить, получать лечение и обучаться профессиям. Сейчас здание готово на 45% — планируем завершить строительство в декабре 2023 года», — подчеркнул губернатор.

Задача — помочь инвалидам социализироваться, поэтому условия максимально приблизят к городской среде. Это будет первый в России центр постинтернатского сопровождения слепоглухих.

Ранее стало известно, что большой медицинский центр появится в городе Хотьково под Сергиевым Посадом к концу 2023 года.