В Подмосковье развернуто около 20 тысяч ковидных коек. Сколько из них свободно и может ли ситуация ухудшиться, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор отметил в интервью Станиславу Натанзону, что в начале пандемии ситуация с вирусом была самой тяжелой.

«Весной было время, когда мы почти прошли по краю, свободных коек оставалось мало. Очень не хотелось бы, чтобы такое повторилось. Поэтому постарались создать коечный фонд с запасом», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что сейчас в регионе развернуто 19 600 коек, 40% из которых свободно.

«Дело даже не в койках. Это наша задача их разворачивать, а человеку нужны не койки, а помощь. Работающее здравоохранение — это скорая, которая приезжает быстро, это госпитализация, если состояние тяжелое, это когда привозят лекарства, если болеешь дома. И с недавних пор это хорошо организованная вакцинация. У нас были объекты, которые мы превратили в койки для больных. Я видел, как это выглядит, говорил с пациентами, с врачами», — рассказал глава региона.

Нам в очень короткие сроки удалось сделать работающие стационары с эффективным лечением Андрей Воробьев.

Подмосковье находится на третьем месте среди всех российских регионов по числу ежесуточно выявляемых случаев COVID-19. С марта медики зафиксировали здесь 144 282 случая заражения коронавирусом и провели 4 815 252 лабораторных исследования.