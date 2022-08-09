После того как в Егорьевске благоустроили набережную реки Гуслицы, площадь Невского и Советскую улицу, эти места стали популярнее у жителей. Но перемены еще не закончились. К осени там расчистят берега и русло реки, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

После благоустройства на набережной появились элементы для активного отдыха, спорта и прогулок с детьми.

«Набережная всегда гордость любого города на реке, центр притяжения. Жители получили здесь 2,3 гектара комфортного, уютного городского пространства, где хочется проводить свое время, особенно в теплые летние дни», — рассказал он.

Набережная Гуслицы получила новый облик в прошлом году. Там обустроили свыше 180 метров прогулочной зоны, сделали велодорожку и тротуар.

Появилась современная зона отдыха с лежаками и лавочками. Установили детскую площадку, лабиринт, качели.

Знаем, что жителям Егорьевска очень дорога Гуслица, поэтому включили ее в программу по расчистке рек Андрей Воробьев.

В этом году в порядок приведут всю береговую линию и семь километров русла. У воды уже появились столики для пикника и деревянный настил с шезлонгами.

Раньше, по словам местных жителей, были заросли, которые портили облик города. Теперь за чистотой и порядком стали дополнительно следить и видеокамеры.

Перемены в городах требуют особого и мягкого подхода, уважения к истории. Мы постарались, чтобы современный комфорт гармонировал с наследием Андрей Воробьев.

Осенью прошлого года по просьбам молодежи там построили памп-трек — волнообразную трассу, представляющую собой чередование ям, кочек и контруклонов.

Сегодня набережная Гуслицы — место, куда приходят не только отдохнуть, но и покататься на велосипедах, самокатах.