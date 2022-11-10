Важное 10 ноября 2022, 08:35 «Наша задача, чтобы тылы были прикрыты». Андрей Воробьев — о помощи мобилизованным из Подмосковья Воробьев рассказал о главной задаче правительства Подмосковья в поддержке мобилизованных

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Любые вопросы семей мобилизованных не останутся без внимания, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, необходимо индивидуально рассматривать все ситуации бойцов, чтобы они получили выплаты, награды, помощь с реабилитацией, а их семьи — поддержку в быту. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Беседа проходила в кругу семьи Башкиных из Подольска, где отец и сын весной ушли добровольцами в зону специальной военной операции.

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На передовой Игорь Башкин командовал взводом в отряде «Барс». Его сын Тимур воевал на Херсонском направлении. Пообщавшись с мужчинами, Воробьев поблагодарил их за героизм.

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«Очень содержательный разговор, немногословный, без лишних эмоций, но с глубокой верой в то, что правда за нами. Разговор с мужественными мужчинами, у которых есть страх, как они сказали, но нет трусости. Всегда восхищает семья, которая поддерживает. На встрече была дочка и супруга Тимура», — отметил Андрей Воробьев.

По словам губернатора, задача правительства — помочь мобилизованным и добровольцам с решением всех вопросов по выплатам, наградам, реабилитации и поддержке семей.

Наша задача — максимально оказать поддержку. На своем месте сделать так, чтобы тылы были прикрыты, и в этом мы видим свою важную роль Андрей Воробьев.

В понедельник губернатор сообщил, что все мобилизованные из Подмосковья получат выплаты до конца недели.