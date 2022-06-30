Несмотря на санкции, гостиничный бизнес Подмосковья продолжает активно развиваться. Инвесторы получают особые меры поддержки, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Например, компенсируют процентную ставку по кредиту и затраты на инфраструктуру.

«Это тяжелый бизнес, но вместе с тем востребованный. У нас существуют разные программы. Если вы хотите реализовать инвестиционный проект, мы вам компенсируем процентную ставку и затраты на инфраструктуру», — объяснил Воробьев.

Он добавил, что действует возмещение затрат на инженерную инфраструктуру — 20% объема, но до 100 миллионов рублей. Можно возместить часть процентов по кредитам на создание гостиниц.

«Сейчас, насколько я информирован, очень высокий уровень загрузки отелей. Но если ты планируешь свой отдых, то всегда место найдется», — отметил губернатор.

По его словам, в Подмосковье находится 17 пятизвездочных отелей, четыре звезды — еще у 112, а три — у 215.

Ну и отели с двумя звездами, одной не считаю. Все-таки мы должны держать стандарт и ниже трех звезд не падать Андрей Воробьев.

Воробьев рассказал, что сейчас строительство современных гостиничных комплексов идет в Дмитрове, Химках, Одинцове, Истре, Рузе.

«Это рабочие места и, опять же, новые места отдыха. Знаю, что на федеральном уровне тоже рассматриваются мероприятия, которые направлены на поддержку туристической отрасли, и Московская область в нее входит. Задача — делать активным диалог с теми, кто инвестирует в разные сферы бизнеса», — сообщил глава Подмосковья.

По его словам, ключевая задача — снизить административное давление на бизнес, максимально уйти от лишних проверок и сделать большинство процессов в электронном виде.

«Вот такое партнерское отношение позволяет рассчитывать на дальнейшую динамику и приход инвесторов. Да, сейчас время сложное — много разных ограничений, санкций. Но есть огромная активность российского бизнеса: нам здесь жить, строить страну и создавать комфорт, поэтому мы всегда говорим: „Добро пожаловать в Подмосковье“», — подытожил Андрей Воробьев.

Ранее Московская область получила третье место в России по привлекательности для инвесторов. Андрей Воробьев назвал преимущества региона в поддержке предпринимателей.