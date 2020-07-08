Туристический сезон в Подмосковье скоро начнется. Во всех общественных местах будут соблюдать санитарные нормы. Все делается для того, чтобы отдых стал не только приятным, но и безопасным.

«Подмосковье — очень популярное место. Здесь комфортно, здесь много мест, где можно отдохнуть, которые можно посетить, провести время, насладиться природой — это факт. И наша задача — чтобы все работало, было безопасно. С 15 июля должен быть следующий важный шаг. Сейчас все говорит о том, что все это будет открыто. Наши предприниматели и бизнесмены, конечно, переживают. Это их выручка, способ существования, поэтому это еще и вопрос экономики», — пояснил Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что с 15 июля откроются детские оздоровительные лагеря. И там тоже особое внимание уделят безопасности.

«С 15 июля мы открываем летние лагеря. Но там тоже ограничения [есть]. Мы сады открыли, они работают, но тоже с ограничениями — меньше группы, есть дистанция — все даже в детских садах соблюдается. Поэтому и летние лагеря, которые с 15 июля примут малышей, ну или не малышей уже, подростков, они тоже будут открыты с требованием соблюдать меры предосторожности, новые стандарты», — уточнил Воробьев.

По словам главы региона, случаев заражения в Подмосковье все меньше, в больницах освобождаются койки, поэтому перепрофилированные клиники вернутся в прежний режим работы.

«Абсолютное большинство больниц переходит к нормальной работе, к плановым операциям — сердце, онкология, неврология — все эти услуги уже оказываются. Помещения должны быть переоборудованы после COVID-19, дезинфекция должна быть проведена. Над этим работает команда Минздрава», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он добавил, что инфекционные центры в «Крокусе» и «Патриоте» тоже переоборудуют в ближайшее время. На сегодняшний день там осталось несколько десятков человек.

Ранее министр культуры Московской области Елена Харламова рассказала, что власти рассчитывают разрешить массовые мероприятия на открытом воздухе. Запрет могут снять с 27 июля.