Современный спортивный стадион появился во Власихе. Его открыли вместо старого, построенного в 1960-х. Футбольное поле, трибуны, беговые дорожки уже принимают жителей. В городе был огромный запрос на реконструкцию, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Стадион имени маршала Толубко — место, где тренируются не только спортсмены, но и местные жители. Им выделили время свободного посещения.

Масштабная реконструкция стадиона завершилась — сделали трибуны на 500 человек, футбольное поле, дорожки для бега и места общефизической подготовки. Тренировки возобновили в конце июня, и губернатор навестил юных футболистов.

Долго стадион ждали. Каждый стадион — это возможность заниматься спортом, двигаться вперед. Очень надеюсь, что вы все свои самые смелые мечты реализуете здесь Андрей Воробьев.

На этом перемены не закончились. К сентябрю здесь откроют современный физкультурно-оздоровительный центр. Внутри разместится детско-юношеская спортивная школа.

Сейчас в ней насчитывается уже около 700 воспитанников, но после открытия обновленного помещения их станет больше.

«Главное, что большое количество ребят занимается. Если еще увеличите, ребята будут знакомиться, общаться, побеждать — это замечательно. Молодцы», — отметил Воробьев.

Внутри нового спортивного центра обустроят универсальный зал для занятий баскетболом, волейболом, гандболом, мини-футболом, большим теннисом, гимнастикой и аэробикой.

Кроме того, здесь откроют зал для борьбы и тренажерный зал. Количество учеников в секциях увеличится почти до 1,5 тысячи человек.