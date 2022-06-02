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    02 июня 2022, 16:07

    «Сохраним колорит эпохи». Андрей Воробьев — о благоустройстве парка усадьбы Крафта в Королеве

    Воробьев: парк усадьбы Крафта в Королеве благоустроят к сентябрю

    Анастасия Аброськина

    Парк усадьбы Крафта преобразится в Королеве. Благоустроят пруд, установят качели, обновят фонтан, но сохранят колорит. Все сделают в стиле времен Александра Крафта. Облик места изменится к сентябрю, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «Сохраним колорит эпохи». Андрей Воробьев — о благоустройстве парка усадьбы Крафта в Королеве | Изображение 1

    Парк усадьбы — объект культурного наследия. Уже к осени его благоустроят — установят светильники, новую садовую мебель, видеокамеры для безопасности жителей.

    Усадьба — историческое место, которое требует бережного отношения. Планируем обустроить спуски к воде, разбить зону спокойного отдыха и сохранить при этом колорит эпохи

    Андрей Воробьев.

    «Сохраним колорит эпохи». Андрей Воробьев — о благоустройстве парка усадьбы Крафта в Королеве | Изображение 2

    В этом году в Королеве преобразят не только парк усадьбы, но и сквер имени Академика Бруя.

    «Постараемся осенью завершить, сделать с умом и со вкусом, чтобы перемены только радовали», — отметил Воробьев.

    «Сохраним колорит эпохи». Андрей Воробьев — о благоустройстве парка усадьбы Крафта в Королеве | Изображение 3

    На территории усадьбы очистят Костинский пруд, а территорию вокруг него озеленят.

    В сквере имени Академика Бруя обустроят тихую зону отдыха, детскую площадку и воркаут-зону. Обновят покрытие троп и дорожек, установят скамейки и урны, сделают освещение.

    «Сохраним колорит эпохи». Андрей Воробьев — о благоустройстве парка усадьбы Крафта в Королеве | Изображение 4

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