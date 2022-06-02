Парк усадьбы Крафта преобразится в Королеве. Благоустроят пруд, установят качели, обновят фонтан, но сохранят колорит. Все сделают в стиле времен Александра Крафта. Облик места изменится к сентябрю, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Парк усадьбы — объект культурного наследия. Уже к осени его благоустроят — установят светильники, новую садовую мебель, видеокамеры для безопасности жителей.

Усадьба — историческое место, которое требует бережного отношения. Планируем обустроить спуски к воде, разбить зону спокойного отдыха и сохранить при этом колорит эпохи Андрей Воробьев.

В этом году в Королеве преобразят не только парк усадьбы, но и сквер имени Академика Бруя.

«Постараемся осенью завершить, сделать с умом и со вкусом, чтобы перемены только радовали», — отметил Воробьев.

На территории усадьбы очистят Костинский пруд, а территорию вокруг него озеленят.

В сквере имени Академика Бруя обустроят тихую зону отдыха, детскую площадку и воркаут-зону. Обновят покрытие троп и дорожек, установят скамейки и урны, сделают освещение.

Подмосковье четвертый год подряд входит в тройку лидеров России по качеству городской среды. Положительную оценку по итогам 2021-го получили 67 городов области.