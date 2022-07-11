Облик 50 лесопарков Подмосковья изменится благодаря программе «Парки в лесу». Уже сейчас по ней реализуют 25 проектов. Об этом губернатор Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину.

«Я хочу вас поблагодарить за то решение (оно, может быть, сложным было) — „Парки в лесу“. Но сегодня у нас 50 проектов, 25 мы уже реализуем. Это большие площади в Одинцове, Химках, Балашихе, Домодедове, Мытищах», — рассказал Воробьев.

Он отметил, что в регионе живет и отдыхает большое количество людей. Благодаря программе «Парки в лесу» появятся новые территории, где люди смогут комфортно проводить время летом, заниматься спортом, бегать, а зимой кататься на лыжах.

Реализация программы поспособствует и развитию малого бизнеса.

«И ключевое — сейчас мы имеем возможность там размещать объекты для малого бизнеса. Торговля, удобства разные — все это очень востребовано», — сообщил губернатор.

Программу «Парки в лесу» запустили в Подмосковье по поручению Воробьева в 2022 году.