Воробьев назвал вакцинацию гарантией жизни во время пандемии

Вакцинация от коронавирусной инфекции является гарантией жизни в период пандемии. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что некоторые пациенты в подмосковных больницах, которые сейчас болеют ковидом, говорят, что не вакцинировались, потому что считали, что опасность уже миновала, и пандемия позади.

«Наши врачи в госпиталях спрашивают пациентов, которые там лежат, болеют тяжело, спрашивают почему не сделали прививку. Они думали, что ковида уже нет. Ковид еще есть, а вакцина — гарантия жизни», — сказал губернатор в в эфире телеканала «Россия 1».

Сделать прививку от коронавируса в Подмосковье можно бесплатно в поликлиниках, пунктах вакцинации в МФЦ, торговых центрах, выездных пунктах в СНТ.

Накануне в Московской области было выявлено 889 новых случаев ковида. Москва побила антирекорд по ежесуточному приросту. Число новых заболевших составило 6701. На фоне этого в городе ужесточили ограничительные меры, временно закрыв работу фудкортов, детских комнат в ТЦ и зоопарка. Барам, ресторанам и другим развлекательным заведениям с 23:00 до 06:00 можно работать только на вынос или на доставку. Помимо этого, в столице продлят июньские выходные.