Воробьев назвал условия для успешного масштабирования семеноводства в Подмосковье

В Подмосковье приложат усилия для развития и масштабирования семеноводства, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что это направление имеет большое значение для сельского хозяйства и других российских регионов.

«Мы обсуждали семеноводство. Пока что часто это локальные участки. Чтобы его масштабировать, очень важно оборудование. В частности калибровка. Калибровка — это уже механизмы, которые стоят приличных денег», — сказал губернатор на заседании областного правительства.

Воробьев выразил надежду, что необходимая программа будет принята и компенсация на затраты для масштабирования лучших сортов семян приживется в Подмосковье. Благодаря этому Московская область сможет экспортировать семена, предлагать другим регионам.

В конце июля губернатор Подмосковья предложил реализовать еще одну меру поддержки для аграриев. Речь идет о возмещении 50% затрат на покупку техники для подготовки семян. Инициативу Андрея Воробьева поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.