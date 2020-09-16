Воробьев назвал условие, при котором в Подмосковье начнется вакцинация от коронавируса

Третий этап исследований вакцины от коронавируса стартовал в России. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе вакцинация начнется после завершения регистрационных мероприятий.

«Как только пройдут все регистрационные мероприятия, начнем вакцинировать. Вы знаете, что сейчас проходит второй и третий этапы исследований вакцины. Я очень надеюсь, что с нового года, а даст Бог, с декабря мы тоже начнем вакцинировать. Все ждем. Но необходимо получить окончательные документы для того, чтобы вакцина была безупречна», — пояснил глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что сейчас ситуация в Подмосковье с заболеваемостью COVID-19 стабильная. Врачи выявляют от 150 до 170 случаев в день. Такие показатели Воробьев назвал некритичными.

«И самое главное — у нас такая заметная динамика отсутствует. То где-то плюсанем, то держимся на уровне. У нас порядка пяти тысяч коек подготовлены, 2700-2800 заняты. Поэтому смотрим за динамикой. Понятно, что все меры предосторожности — еще раз все друг другу напоминаем и говорим — необходимы», — отметил губернатор.

По его словам, пока подрастают показатели по ОРВИ, поэтому в регионе большое внимание уделяют прививкам. Вопросом вакцинации подмосковные власти занимаются очень интенсивно.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России от гриппа привились 5% населения. Вакцинацию прошли уже более 7,3 миллиона жителей страны.