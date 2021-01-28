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    28 января 2021, 11:49

    Воробьев назвал условие для отмены всех коронавирусных ограничений в Подмосковье

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Все ограничения, введенные в Московской области из-за коронавируса, отменят, как только в регионе будет меньше 900 заболевших в сутки. Об этом сказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
    Воробьев назвал условие для отмены всех коронавирусных ограничений в Подмосковье

    «Мы, как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения. Но еще раз: стандарты, которые мы все знаем от мала до велика, все должны соблюдаться. Это лучше для каждого человека, для каждой семьи», — заявил Воробьев.

    В частности, еще долгое время в обязательном порядке в общественных местах нужно будет носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

    После новогодних праздников подмосковные детские сады, школы и колледжи вернулись к очному режиму работы. Студентам колледжей разблокировали транспортные карты.

    Еще один ряд ограничений в Московской области уже был снят во второй половине января. С 22 января вновь начала действовать программа «Активное долголетие». Это касается тех муниципалитетов, где обстановка с заболеваемостью наиболее благополучная.

    С 25 января в регионе стали сокращать количество коек для коронавирусных больных — до трех тысяч в неделю. Освободившееся оборудование передадут клиникам, которые нуждаются в обновлении, для планового лечения пациентов.

    За последние сутки в Подмосковье зафиксировано 939 новых случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели 1103 человека.