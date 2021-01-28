Воробьев назвал условие для отмены всех коронавирусных ограничений в Подмосковье

«Мы, как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения. Но еще раз: стандарты, которые мы все знаем от мала до велика, все должны соблюдаться. Это лучше для каждого человека, для каждой семьи», — заявил Воробьев.

В частности, еще долгое время в обязательном порядке в общественных местах нужно будет носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

После новогодних праздников подмосковные детские сады, школы и колледжи вернулись к очному режиму работы. Студентам колледжей разблокировали транспортные карты.

Еще один ряд ограничений в Московской области уже был снят во второй половине января. С 22 января вновь начала действовать программа «Активное долголетие». Это касается тех муниципалитетов, где обстановка с заболеваемостью наиболее благополучная.

С 25 января в регионе стали сокращать количество коек для коронавирусных больных — до трех тысяч в неделю. Освободившееся оборудование передадут клиникам, которые нуждаются в обновлении, для планового лечения пациентов.

За последние сутки в Подмосковье зафиксировано 939 новых случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели 1103 человека.