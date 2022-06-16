Воробьев назвал стабильной ситуацию в строительном секторе Подмосковья

Строительный сектор Подмосковья в апреле 2022 года столкнулся со сложностями в развитии. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК подчеркнул, что причиной стал рост ключевой ставки и трудности с платежным балансом.

Сейчас ситуация стабилизировалась, добавил глава региона. Компании продолжили работать в новых условиях.

«Хочется видеть более сильный спрос, но, я думаю, что тренд, который заложен сегодня на снижение ключевой ставки, позволяет, с одной стороны, открывать с более дешевыми деньгами новые проекты и претендовать на то, что субсидируемая ставка ипотеки будет тоже снижаться», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области обратил внимание, что на фоне каждого снижения ключевой ставки уменьшается и размер ежемесячного платежа. Отсюда ожидается и рост спроса. Стройкомплекс Подмосковья развивается в том числе благодаря ипотечным механизмам, связанным с индивидуальным жилищным строительством.

«Сейчас он есть. И у нас есть порядка трех серьезных проектов комплексного освоения — Пушкинский округ, Истра, Домодедово, где реализуют шикарные, доступные индивидуальные дома со всей инфраструктурой», — сказал Андрей Воробьев.

Новой чертой Подмосковья глава региона назвал малоэтажное строительство. Реализовывать необходимые для этого проекты областные власти планируют вместе с застройщиками.