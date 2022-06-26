Воробьев назвал сроки открытия 140 ресторанов бывшего «Макдоналдса» в Подмосковье

В Подмосковье есть 140 точек ресторанов быстрого питания, которые раньше носили название «Макдоналдс». Все они откроются все в ближайшие три-четыре месяца, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Уйти с рынка, хлопнуть дверью — это одно дело, а вернуться на рынок — это требует времени и вновь выстроенной логистики, ингредиентов, на которые сегодня огромный спрос. У нас тех, кто работает, это 10 000 человек только в Московской области, плюс 15 000 человек, которые поставляют булку, мясо, листья, салата, картофель. Работает много заводов — около семи или девяти. В том числе упаковка, все делается здесь, у нас, в Подмосковье», — сказал глава региона в эфире программы «Вести-Москва. Неделя в городе».

Ранее Воробьев дал поручение трудоустроить всех бывших сотрудников «Макдоналдса» в подмосковные рестораны «Вкусно — и точка». Под этим названием сеть снова начала работать в России после ребрендинга. Компания сменила логотип, но в меню не произошло кардинальных изменений.