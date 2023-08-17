Подмосковье 17 августа 2023, 20:45 Воробьев назвал создание съездов с ЦКАД одной из главных задач в Подмосковье РИА «Новости»

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Одна из главных транспортных задач в Подмосковье — создание съездов с Центральной кольцевой автодороги, сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. На сегодняшний день в регионе есть 22 развязки.

«Еще одна [развязка] строится в районе Больших Вязем», — уточнил Воробьев.

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Помимо этого, по словам губернатора, прорабатывают варианты заездов с Дмитровского, Щелковского и Фряновского шоссе. Они помогут сократить время в пути на 30-40 минут, подчеркнул он.

Глава Московской области обратил внимание, что при поддержке президента и правительства за минувшие 10 лет в регионе построили и реконструировали 191 дорогу протяженностью 1184 километра.

Таким образом, появился транспортный каркас, который помог улучшить транспортное сообщение со столицей. Выросла и инвестиционная привлекательность Подмосковья.

«Но главное — [удалось] повысить качество жизни жителей Подмосковья. На этом не останавливаемся», — заключил Воробьев.