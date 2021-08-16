Воробьев назвал школы, которые первыми отремонтируют по президентской программе

В Подмосковье формируется список школ, которые будут отремонтированы по президентской программе. Всего таких учреждений будет больше 300. Об этом сообщил Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

Сейчас формируется президентская программа капитального ремонта школ. В Подмосковье из 1260 школ требуют ремонта 328. Поэтому участие в этой программе Московской области необходимо. Благодаря ей в школах будут менять коммуникации, устанавливать интерактивные доски, учебное оборудование.

«В первую очередь будут отремонтированы такие важные объекты, как Андреевская школа в Солнечногорске, городской лицей в Бронницах, школа № 11 в Сергиевом Посаде, школа № 8 в Дмитрове», — рассказал Воробьев.

Министерство образования Подмосковья уже подготовило полный список. Чтобы ускорить процесс и качество ремонта, контрактно-проектные и строительно-монтажные работы будут заключать в едином комплексе, одним контрактом. За результат будут отвечать те, кто проектирует, и те, кто строит, а также главы муниципальных образований.

По словам губернатора Московской области, сложность капитального ремонта школ заключается в сроках ремонта: реконструкция начинается в апреле и должна закончиться если не в сентябре, то в октябре.

«То есть максимально шесть месяцев. Тогда, когда темп работы высокий, ремонт школы, в общем-то, не влияет на то, что дети должны будут переезжать на другую территорию», — добавил Воробьев.