Важное 16 июня 2023, 12:54 Андрей Воробьев назвал развитие экспорта первостепенной задачей в Подмосковье

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Развитие экспорта — это не второстепенная задача, как считают скептики, а первостепенная. Такое заявление на полях Петербургского международного экономического форума сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Я уверен, что мы очень серьезно должны заниматься экспортом, потому что до сих пор есть скептики, которые думают, что экспорт — это такая второстепенная задача. Это первостепенная задача», — сказал глава Подмосковья.

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Он добавил, что без технологий и современного менеджмента «невозможно взять эту высоту».

Ранее стало известно, что Подмосковье вновь вошло в топ-3 регионов России по инвестиционному климату. Национальный рейтинг огласили на ПМЭФ.

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