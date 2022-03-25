Воробьев назвал приоритетные города Подмосковья для строительства метро

Московская область находится в постоянном диалоге со столичными властями по вопросу строительства метро. Сотрудничество Москвы и Подмосковья позволяет реализовывать проекты в разных сферах, отметил губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с курсантами в центре «Авангард».

Курсант пятого взвода Анна Жукова спросила, откроют ли станции метрополитена в Балашихе и Долгопрудном и каковы планы по строительству подземки в Подмосковье.

«Метро точно будет, вопрос — когда. У нас хорошие отношения с Москвой, мы партнеры. С мэром Москвы [Сергеем Собяниным] и его командой. Это позволяет реализовывать разные проекты в разных сферах», — пояснил глава региона.

В последнее время, добавил Воробьев, станции метро открылись в Котельниках, Реутове, Новокосине, Люберцах. На очереди — Долгопрудный.

«В 2023 — начале 2024 года будет метро на Новой Риге, это уже за МКАД. Мы в постоянном диалоге с мэром и ищем возможности, чтобы метро было и в Балашихе, и в Мытищах», — сказал глава региона, назвав задачу в целом непростой.

Диалог, подчеркнул он, идет по Балашихе. Есть проекты и в Ленинском городском округе — московское метро подходит к МКАД как раз на этой территории.

«Мы дополнительно реализуем, смотрим проекты легкого метро, которое идет по поверхности, по окружности Московской области. Для того чтобы коммуникации были между городами. Это тоже важная задача, потому что она позволит обеспечить доезд до МЦД», — пояснил Воробьев.

Линии МЦД-3 и МЦД-4 как раз коснутся Балашихи, Раменского, Наро-Фоминска и территорий за Химками. Развитие центральных диаметров, заметил губернатор, позволит улучшить транспортную доступность.

«Тема серьезная. Я бы хотел вместе с вами, чтобы метро было в каждом городе Московской области. Для этого нужны большие ресурсы. Именно поэтому мы ищем максимально рациональное решение. Решение, которое нам по карману и по плечу. Будем дальше вас об этом информировать», — подытожил Андрей Воробьев.