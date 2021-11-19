Воробьев назвал приоритетом обеспечение безопасности каждого жителя Подмосковья

Безопасность каждого жителя является приоритетной задачей для властей Московской области. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с руководителями правоохранительных органов.

«Сегодня у нас в повестке результат переписи. Я могу констатировать, что в Московской области — 10,8–11 миллионов человек. Безусловно, это накладывает на нас с вами серьезную нагрузку, ответственность за безопасность граждан. И наша задача — ее обеспечить», — сказал Воробьев.

Губернатор уточнил, что окончательные итоги переписи подведут в 2022 году. Собранные сведения будут учитываться при разработке социальных и экономических программ. В частности, это позволит строить в регионе нужное количество детских садов, школ и поликлиник. Также данные переписи необходимы для развития сферы безопасности.

В ходе совещания также был поднят вопрос о нарушениях законодательства трудовыми мигрантами. Воробьев обратил внимание, что абсолютное большинство из них — это законопослушные люди, которые приехали на заработки, чтобы прокормить семью.

«Вместе с тем на одном из открытых совещаний мы обсуждали тему хостелов, проживания, в том числе мигрантов, которые работают здесь. Этот вопрос мы тоже сегодня затронем для того, чтобы избежать каких-либо эксцессов и держать, что называется, руку на пульсе», — подчеркнул он.

Ранее начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков сообщил, что весь жилой сектор в Подмосковье будет проверен для выявления нелегальных хостелов.