Воробьев назвал нового главу Краснознаменска

Новым главой Краснознаменска стал Виктор Юткин, работавший ранее в ЗАТО Молодежный. На его место назначили Михаила Петухова. О кадровых перестановках рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Юткин Виктор Юрьевич у нас теперь возглавляет Краснознаменск. Мы знаем вас как человека, работающего в небольшом, но важном муниципалитете — в ЗАТО Молодежный», — отметил губернатор.

Он подчеркнул важность динамичных преобразований в Краснознаменске после прихода нового руководства.

«Большой проект по благоустройству идет в центре города. Прошу вас уделить внимание всему, о чем мы договаривались с жителями», — сказал Воробьев.

ЗАТО Молодежный возглавит Михаил Петухов, который трудится там уже три года, добавил губернатор.

«Уверен, что и проблемы, и темы развития небольшого, но важного города вы знаете. И усилия направите на это направление», — отметил глава региона.

Ранее Воробьев напомнил о мерах поддержки подмосковных предпринимателей. В том числе он рассказал о новых — о грантах для социальных предпринимателей и о субсидиях для выхода на маркетплейсы.