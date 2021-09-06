Воробьев назвал крайний срок для выплат пенсионерам и военным в Подмосковье

Губернатор Андрей Воробьев поручил осуществить президентские выплаты пенсионерам и военным до 16 сентября. Особое внимание он призвал уделить тем, кто не получает деньги на карточку.

Губернатор Андрей Воробьев поручил осуществить президентские выплаты пенсионерам и военным до 16 сентября. Особое внимание он призвал уделить тем, кто не получает деньги на карточку.

«Вы знаете, что наш президент Путин предложил осуществить выплаты в короткий срок всем пенсионерам, старшему поколению, военным. Это почти 2,5 миллиона человек в нашем Подмосковье. С 4 по 16 сентября эти выплаты мы должны осуществить», — сказал Воробьев на совещании с зампредами правительства Московской области.

Губернатор отметил, что банковскими картами в Московской области не пользуются порядка 230 тысяч пенсионеров. Он подчеркнул, что этой категории нужно уделить особое внимание — они должны получить положенные выплаты в срок.

Ранее президент России Владимир Путин поручил единовременно выплатить военным и правоохранителям, а также сотрудникам МЧС по 15 тысяч рублей. На эти цели из резервного фонда более 21 миллиарда рублей. Также он назначил разовые выплаты пенсионерам — в размере 10 тысяч рублей.