Воробьев назвал количество семей из Подмосковья, готовых принять детей из ЛНР и ДНР

Около 260 семей из Московской области готовы принять 390 детей из Луганской и Донецкой народных республик, заявил губернатор региона Андрей Воробьева. Его слова привела пресс-служба областного правительства.

«Подобрано около 260 семей, готовых принять 390 детей, в том числе 65 — с инвалидностью», — заявил он.

Воробьев отметил, что большинство семей прошли подготовку в Школе приемных родителей.

«Семьи проживают в многокомнатных квартирах или больших частных домах, бытовые условия позволяют принять еще детей», — сказал губернатор.

Воробьев уточнил, что в настоящее время в подмосковных приемных семьях живут 60 детей из ДНР.

Пункты временного размещения Подмосковья приняли около 1,5 тысячи граждан ДНР и ЛНР. Всего в Подмосковье их девять. В одном из них, в Клину, сейчас проживают около 380 человек.