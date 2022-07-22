Воробьев назвал количество семей из Подмосковья, готовых принять детей из ЛНР и ДНР
Губернатор Воробьев: более 260 семей Подмосковья готовы принять 390 детей из Донбасса
Около 260 семей из Московской области готовы принять 390 детей из Луганской и Донецкой народных республик, заявил губернатор региона Андрей Воробьева. Его слова привела пресс-служба областного правительства.
«Подобрано около 260 семей, готовых принять 390 детей, в том числе 65 — с инвалидностью», — заявил он.
Воробьев отметил, что большинство семей прошли подготовку в Школе приемных родителей.
«Семьи проживают в многокомнатных квартирах или больших частных домах, бытовые условия позволяют принять еще детей», — сказал губернатор.
Воробьев уточнил, что в настоящее время в подмосковных приемных семьях живут 60 детей из ДНР.
Пункты временного размещения Подмосковья приняли около 1,5 тысячи граждан ДНР и ЛНР. Всего в Подмосковье их девять. В одном из них, в Клину, сейчас проживают около 380 человек.