Воробьев назвал ключевых иностранных партнеров Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев перечислил основные зарубежные страны — партнеры региона. Это Китай, Индия и Турция, заявил он в интервью ТАСС.

Губернатор отметил, что количество партнеров уменьшилось, а также наблюдается «очевидный разворот на восток». По его словам, у Китая с Московской областью есть важный проект в сфере машиностроения. Также существует около пяти проектов с Индией, которые касаются фармацевтики и препаратов.

«И есть Турция — здесь скорее универсальный подход, турки готовы работать», — подчеркнул Воробьев.

Также он заявил, что есть предложения и от других стран, в том числе в области логистики и строительной индустрии. Кроме того, инвестировать в Подмосковье хотят и представители российского бизнеса.

«Это и косметология, и корм для животных, и матрацы, и все, что касается расфасовки и переработки кофе, и стройматериалы», — заключил губернатор.

Кроме того, он рассказал, что три-четыре инвестора уже претендуют на покупку активов IKEA в России.