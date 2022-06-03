Воробьев назвал ключевую задачу по установке датчиков качества воздуха в Подмосковье

Современные датчики контроля качества воздуха появляются в Подмосковье. Одна из ключевых задач — сделать так, чтобы их показатели были доступны в мобильном приложении. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, это магистральный вопрос, рассматриваемый в сфере охраны окружающей среды. Об этом Воробьев рассказал на экологическом форуме «Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы».

Наша задача — установить датчики, которые будут доступны в приложении, чтобы, если ты находишься в Одинцове, Серебряных Прудах или любой точке Московской области, ты мог бы увидеть картину по части экологического состояния природы Андрей Воробьев.

Он добавил, что запрос на чистый воздух, чистую воду огромен и очевиден.

«Вы знаете опыт и Японии, и Кореи, где в сфере экологии, как и в других странах, стараются соответствовать. Для сохранения того Подмосковья, которое часто можно увидеть на картинах, о котором можно услышать в песнях, мы должны позаботиться», — сказал губернатор.

Ранее он назвал обращения жителей Подмосковья прямым руководством к действию.