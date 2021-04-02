Воробьев назвал главные задачи, которые нужно решить во Фрязине в 2021 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал три главные задачи, которые необходимо выполнить в городском округе Фрязино до конца 2021 года. . Среди них решение вопроса с чистой водой и запуск новой школы.

Такие поручения глава региона дал во время встречи с врио главы Фрязино Дмитрием Воробьевым.

Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас в расположенном во Фрязине научно-производственном предприятии имени Шокина «Исток» по президентской программе идет большая модернизация. Она предполагает новый рабочие мест — будут нанимать молодых и талантливых инженеров и компьютерщиков, а также представителей других специальностей, связанных с высокими технологиями.

Врио главы округа подчеркнул, что наукоград Фрязино — это особая экономическая зона, основным резидентом которой является «Исток». Сейчас там работает порядка шести тысяч человек — из них четыре тысячи живут в городском округе Фрязино. Предприятие производит масштабную реконструкцию своих производственных площадей. В 2021 году заработают шесть цехов из 10 запланированных — это значит, что к шести тысячам специалистов, которые уже работают на предприятии, присоединятся еще три тысячи сотрудников. Дмитрий Воробьев отметил, что необходимо обеспечить их и их семьи качественным жилищным фондом и благоустроенной комфортной городской средой.

Андрей Воробьев подчеркнул, что задача властей региона — работать над благоустройством города, над тем, что волнует жителей. В первую очередь это вода, новое жилье: если город развивается, значит должны строиться новые дома. Кроме того, нужно подумать и позаботиться о ветхом жилищном фонде, который пока есть в округе.

Губернатор перечислил задачи, которые необходимо выполнить за 2021 год.

«Первое: вам необходимо запроектировать благоустройство площади Победы. Я дал команду найти средства и приступить к благоустройству этой важной территории в городе. Второе: нам важно не просто построить школу, а набрать туда сильную команду, чтобы дать детям качественное образование. Сегодня школа перегружена, это известно, и открытие этой школы очень важно для жителей», — подчеркнул он.

Андрей Воробьев отметил, что сейчас новую школу достраивают, в ближайшее время она должна заработать. Врио главы Фрязино отметил, что ее закончат до 1 сентября этого года.

«Что касается воды, то до конца года блок ЖКХ должен наладить все то, что создало аварию на водоводе, и подать чистую воду. Прошу вас максимально включится в эту работу и не допустить каких-либо срывов», — заключил Андрей Воробьев.