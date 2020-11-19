Воробьев назвал главную задачу Подмосковья во время коронавируса

«Порядка 5% от 12 тысяч госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 200 из них на ИВЛ. Порядка 4-4,5 тысячи пользуются кислородом. Мы сейчас работаем над тем, чтобы уйти от ненужной и ошибочной интубации. Все эти нюансы врачи уже освоили», — сообщил он.

По словам Воробьева, до сих пор продолжается набор и привлечение медицинского персонала в учреждения. Также, по данным губернатора, порядка 76% заболевших — пациенты в возрасте 50 лет. Молодые люди без хронических заболеваний даже если и болеют, то переносят симптомы чаще всего легче. Но случаи бывают разные. Он отметил, что большое количество людей старшего возраста переносят болезнь тяжело.