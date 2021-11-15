Воробьев назвал число жителей Подмосковья по итогам переписи

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения показали, что в Московской области проживает порядка 11 миллионов человек. О каждом из них правительство региона должно позаботиться. С таким заявлением на заседании правительства Подмосковья выступил губернатор Андрей Воробьев.

Он отметил, что в одной из граф опросного листа жителей спрашивали, проживают ли они 12 месяцев и больше на территории Подмосковья.

«10 миллионов 800 тысяч человек утвердительно ответили на вопрос. Таким образом, на территории Московской области находится почти 11 миллионов жителей. О каждом мы должны уметь позаботиться», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Всероссийская перепись населения завершилась в минувшее воскресенье, 14 ноября. Она продолжалась почти месяц. Впервые россияне могли самостоятельно заполнить переписные листы на сайте госуслуг. Также переписные пункты работали в МФЦ, а по домам и квартирам ходили переписчики.

Всего жители ответили на 33 вопроса. Их разделили на две темы. Сначала социально-демографические критерии: возраст, национальность, образование, семейное положение и другие. Остальные вопросы касались жилищных условий респондента: место проживания, площадь квартиры и количество комнат.

Перепись населения позволяет властям страны анализировать текущую ситуацию в регионах и создавать различные программы по дальнейшему развитию и прогнозы. К примеру, после переписи 2002 года в России ввели программу материнского капитала. Окончательные итоги завершившейся Всероссийской переписи населения разобьют на две части. Первую опубликуют весной 2022 года, а вторую — в декабре.