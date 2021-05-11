Воробьев назвал число привитых от коронавируса жителей Подмосковья

Число привитых от ковида жителей Подмосковья в ближайшее время достигнет 900 тысяч. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

«Все праздники у нас шла вакцинация. Это важная работа. Около 900 тысяч у нас буквально сегодня уже будет вакцинировано. Эту работу мы от целевых показателей выполнили достаточно неплохо», — отметил Воробьев на совещании с зампредами.

Губернатор отметил, что, несмотря на хорошие показатели, важно продолжать работать с населением. Для этого нужно отвечать на возникающие вопросы, делать вакцинацию еще удобнее. Этой работой нужно заняться не только врачам, но и руководителям подмосковных предприятий, считает Воробьев.

Жители Московской области могут записаться на прививку от коронавируса через областной портал госуслуг, в поликлиниках, МФЦ и по номеру 122. В течение всех майских праздников в садоводческих и дачных товариществах работали выездные бригады медиков.

Помочь с записью может и голосовой робот. Он предложит на выбор несколько пунктов, а также дату и время. Связаться с ним можно по номеру 122.