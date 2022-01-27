Воробьев назвал число медиков, которые получат выплату за аренду жилья в Подмосковье

Новые меры поддержки в этом году подготовили для врачей в Московской области. С 1 января медики смогут получать на аренду жилья дополнительные выплаты в размере 20 тысяч рублей. Мера затронет почти двух тысяч человек. Об этом в обращении к жителям рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам главы региона, выплату на аренду жилья получат почти две тысячи врачей, фельдшеров и медсестер. Для ее оформления достаточно заполнить заявку на портале госуслуг.

Кроме того, врачам в Московской области продолжат выдавать земельные участки под строительство дома. Меру поддержки не только сохранят, но и расширят. И если в прошлом году врачам выдали 300 участков, то в этом предоставят уже 1000 площадок под строительство.