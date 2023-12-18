Подмосковье 18 декабря 2023, 20:11 Воробьев назвал Белоруссию ключевым партнером Подмосковья по товарообороту Воробьев рассказал о развитии белорусских компаний в Подмосковье Автор фото: Антон Чернов / Пресс-служба губернатора Московской области

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В Московской области на сегодняшний день работают 120 различных белорусских компаний, которые получают полную поддержку региональных властей. Об этом на встрече с первым заместителем премьер-министра республики Николаем Снопковым заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что белорусские компании вступили в тесное сотрудничество с подмосковными предприятиями, которые производят для них комплектующие.

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«У нас нет ни „шлагбаумов“, ни каких-либо препятствий для дальнейшего сотрудничества. Лучше всего партнерство в экономике подтверждается цифрами. Динамика хорошая, важно, чтобы через годы мы встретились и смогли бы вновь порадоваться», — заметил Воробьев.

Губернатор Подмосковья напомнил, что в регионе действуют три больших транспортных хаба — «Белый Раст», «Электроугли» и «Селятино», — которые обеспечивают экспорт товаров, в том числе предприятий Белоруссии.

Все эти сухие порты, как их еще называют — это возможность поддерживать экспортный потенциал и российских компаний, и наших коллег, партнеров. Также есть белорусские предприятия, которые локализуются на нашем рынке, мы это тоже приветствуем. Андрей Воробьев губернатор Московской области

Белоруссия вошла в тройку основных торговых партнеров Подмосковья. По данным за 10 месяцев текущего года, взаимный оборот превысил девять миллионов долларов.

Николай Снопков отметил, что сотрудничество с Московской областью за последние несколько лет значительно выросло. Он пояснил, что свою роль сыграли внешние факторы, но самым главным стало переосмысление возможностей совместной работы и дальнейшие перспективы развития партнерских отношений.

«Мы готовы к сотрудничеству в сфере поставок грузовой, коммунальной и специальной техники, которая востребована в Московской области. С учетом динамично развивающегося агропромышленного комплекса Подмосковья продолжим поставки продукции сельхозмашиностроения и оборудования. Также белорусские производители располагают возможностью поставки современных мусоровозов на базе МАЗ», — предложил первый заместитель премьер-министр Белоруссии.

Участники встречи договорились, что все поднятые темы о дальнейшем сотрудничестве станут основой для дорожной карты, которую утвердят в начале 2024 года.