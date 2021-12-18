Воробьев: население Подмосковья сильно выросло за последние 10 лет

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что население региона значительно увеличилось за последние 10 лет. Также он заявил, что важно постоянно повышать качество жизни людей.

Чтобы уровень жизни был высоким, следует внимательно относиться к запросам жителей, отметил Воробьев в интервью «России 24».

Он подчеркнул, что численность населения заметно выросла за последние 10 лет. Регион постоянно развивается, и появляется больше задач, которые требуют решения.

«Люди не едут туда, где плохо. Люди не планируют свое будущее там, где нет перспектив. Поэтому нам очень приятно, что наши города растут», — рассказал Воробьев.

Ранее физтех-лицей имени Капицы стал в этом году лидером сферы образования Подмосковья. По России он занял четвертое место в вопросе конкурентоспособности выпускников.

Воробьев во время собрания попечительского совета лицея отметил, что в учреждении учатся школьники со всей страны, и вскоре там откроется новый технопарк с мастерскими и планетарием.