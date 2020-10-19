Воробьев напомнил об опасности празднований свадеб и юбилеев в пандемию

«В нашей жизни много событий, которые нам хочется отмечать с друзьями, близкими, семьей. Но сейчас есть опасность, что свадьба или юбилей могут обернуться неприятными событиями, бедой. Запрещать веселиться мы не собираемся, это было бы чересчур. Решать только вам: провести торжество или все-таки поберечь своих близких, своих гостей», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор также попросил всех жителей региона быть осторожными и ответственными. Пока не закрываются рестораны и кафе, так как это тоже работа для сотрудников заведений. Но нужно и там соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

«Огромную нагрузку испытывает наш здрав, потому что растет количество и выявленных случаев, и госпитализаций. Мы сейчас в оперативном режиме разворачиваем новые госпитали, чтобы каждый, кто заболел, мог получить помощь и лечение», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что сейчас в области уже есть почти 11 тысяч коек для заразившихся коронавирусом. Однако восемь из 10 мест уже заняты пациентами, поэтому нужен барьер, чтобы остановить распространение болезни.

«Со среды временно закроем музеи. Также устанавливается запрет на любые массовые мероприятия с участием большого количества людей. Это спорт, развлечения, культура, выставки — все ситуации, когда люди собираются вместе не ради работы и могут заразиться», — объяснил Андрей Воробьев.

Он уточнил, что не будут запрещены тренировки и игры, так как это работа для профессиональных спортсменов. Но все спортивные мероприятия пройдут без зрителей.

Ужесточается контроль за соблюдением предписаний Роспотребнадзора. В ресторанах, барах, торговых центрах должен быть входной фильтр. Всем посетителям будут измерять температуру.